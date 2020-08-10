Fenerbahçe'de Gökhan Gönül gelişmesi! Yeni sezonda...

4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, takımın kaptanlığına getiriliyor. Öte yandan Ozan Tufan da ikinci kaptan olacak.

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Volkan Demirel'in önceki sene teknik heyete girmesi; Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakıp sportif direktör olarak çalışmaya başlaması ve Hasan Ali ile yolların ayrılması sonrası Gökhan, kaptanlığa getiriliyor.

Camiadan gönderildiği dönemde gördüğü tepkilere karşı sükûnetini koruyan Gökhan Gönül'e bir anlamda ‘teşekkür' edecek sarı-lacivertliler, bu oyuncunun takıma, örnek kişiliğiyle liderlik edeceğine inanıyor.

Futbolu bıraktığında teknik heyet iddiası

Ozan Tufan da ikinci kaptan olarak devam edip birinci kaptanlığa hazırlanacak. Serdar Aziz ve satılmazsa Luiz Gustavo da diğer kaptanlık adayları. 1 artı 1 yıllık kontrat yapılan 35 yaşındaki Gökhan, futbolu bıraktığında ise Volkan Demirel gibi teknik heyete alınacak.