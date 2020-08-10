Ali Babacan'dan ekonomi salvoları! Hükümet değişmeden düzelmez!

“Kimse suçluyu başka yerde aramasın" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil" iddiasında bulundu. Babacan, Varlık Fonu'nun gelecek nesillere 60 milyar dolar borç yüklediğini söyledi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye tırmanışta ama gözü olup görmeyenler yanlış yansıtıyor" sözleri sorulan Ali Babacan, anketlerde vatandaşların bir numaralı sorun olarak ekonomiyi işaret ettiğini ifade etti.

"Tüm açıklamalar ekonominin iyiye gittiği yönünde. Hükümet hastalığı kabul etmiyor. Öncelikle teşhisi koymak lazım. Hasta hastalığını inkar ediyor, teşhisi koymadan tedaviye başlayamazsınız" diyen Babacan şöyle devam etti: “Kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil."

Gençlerde işsizlik yüzde 25 civarında

İstihdamda büyük düşüş olduğunu belirten Babacan, "Gençlerde işsizlik yüzde 25 civarında. Artık iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var. Ülkeye yatırım lazım. Türkiye’nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracat. Niye insanlarımız fakirleşiyor, niye gençlerimiz iş bulamıyor? Kadınlarımız neden iş aramaktan vazgeçiyor? Kadınların işgücüne katılma oranı hızla düşüyor. Sorunlar büyük ama çözümler de bir o kadar kolay. Halkımız en önemli sorun 'ekonomi' diyor, hükumet ekonomimiz uçuyor diyor. Böyle bir şey olamaz; bu ancak güvensizliği çoğaltır" diye konuştu.

"Varlık Fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borç yükledi"

Ali Babacan, "Varlık fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borcu yüklemiş durumda. Varlık fonu uygulamasına zamanında da şiddetle karşı çıktık. Yazık günah değil mi?" dedi. Bankaların kredi vermeye zorlandığını ifade eden Babacan, "Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, fayda ve risk analizlerine dayanmadan, piyasa gerçeklerinden uzak parametrelerle kredi vermeye zorlamaktan derhal vazgeçilmeli" dedi.