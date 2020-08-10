BIST 1.069
DOLAR 7,33
EURO 8,62
ALTIN 479,36
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'dan ekonomi salvoları! Hükümet değişmeden düzelmez!

“Kimse suçluyu başka yerde aramasın" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil" iddiasında bulundu. Babacan, Varlık Fonu'nun gelecek nesillere 60 milyar dolar borç yüklediğini söyledi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye tırmanışta ama gözü olup görmeyenler yanlış yansıtıyor" sözleri sorulan Ali Babacan, anketlerde vatandaşların bir numaralı sorun olarak ekonomiyi işaret ettiğini ifade etti.

"Tüm açıklamalar ekonominin iyiye gittiği yönünde. Hükümet hastalığı kabul etmiyor. Öncelikle teşhisi koymak lazım. Hasta hastalığını inkar ediyor, teşhisi koymadan tedaviye başlayamazsınız" diyen Babacan şöyle devam etti: “Kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil."

Gençlerde işsizlik yüzde 25 civarında

İstihdamda büyük düşüş olduğunu belirten Babacan, "Gençlerde işsizlik yüzde 25 civarında. Artık iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var. Ülkeye yatırım lazım. Türkiye’nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracat. Niye insanlarımız fakirleşiyor, niye gençlerimiz iş bulamıyor? Kadınlarımız neden iş aramaktan vazgeçiyor? Kadınların işgücüne katılma oranı hızla düşüyor. Sorunlar büyük ama çözümler de bir o kadar kolay. Halkımız en önemli sorun 'ekonomi' diyor, hükumet ekonomimiz uçuyor diyor. Böyle bir şey olamaz; bu ancak güvensizliği çoğaltır" diye konuştu. 

"Varlık Fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borç yükledi" 

Ali Babacan, "Varlık fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borcu yüklemiş durumda. Varlık fonu uygulamasına zamanında da şiddetle karşı çıktık. Yazık günah değil mi?" dedi. Bankaların kredi vermeye zorlandığını ifade eden Babacan, "Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, fayda ve risk analizlerine dayanmadan, piyasa gerçeklerinden uzak parametrelerle kredi vermeye zorlamaktan derhal vazgeçilmeli" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'in 'inanç' zulmüne din liderlerinden açık mektup! Uygurlar için hesap sorulsun
Süleyman Soylu: Yarın Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
Davutoğlu'ndan Diyarbakır'da gövde gösterisi! Rojbaş diye başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İşte LGS'de yüzde yüz dolan liseler
Koronavirüs vaka sayıları artacak! Uzmanlar açık açık söyledi
Neden kılıçla hutbe okudu? Atatürk'e lanet okudu mu? Prof. Ali Erbaş açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Esra Tokelli yaşı kaç aslen nereli Yemekteyiz şampiyonu olmuş
Fernando Muslera'dan gelecek planlaması: Bir gün dönmek isterim
Masterchef Ayyüce yaşı kaç nereli Ayyüce Kamit instagram hesabı
YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına el koyuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Masterchef Sedat Tuncer kimdir yaşı kaç Sedat aslen nereli?
Yorumlar