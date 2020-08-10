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Masterchef Esra Tokelli yaşı kaç aslen nereli Yemekteyiz şampiyonu olmuş

Masterchef 2020 Türkiye'nin ilk 8'ine giren isimlerden biri de Esra Tokelli oldu. Hafta boyunca yaptığı yemekler ile hep ilk 3'e giren Esra Tokelli bu kez ana kadroya girdi. Peki Esra Tokelli kimdir, yaşı kaç ve aslen nereli? Daha önce Yemekteyiz'e katılan Esra Tokelli haftanın şampiyonu olmuş.

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TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef Türkiye'nin ilk 8 yarışmacısı belli oldu. 16 kişiden oluşacak olan ana kadroya giren isimlerden biri de yaptığı yemekler ile jüriyi etkileyen Esra Tokelli oldu. 41 yaşında olan Masterchef Esra, daha önce de Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında haftanın 1. olmuş. Bir erkek çocuğu olan Esra Tokelli yakın zamanda oğlunun nişan yüzüklerini takmış. 

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli aşçılık yapıyor. 41 yaşında olan yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

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