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Zonguldak'ta virajı alamayan kamyonet bina boşluğuna düştü

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta mahalleli güne virajı alamayan kamyonla uyandı. Apartman boşluğuna dik şekilde düşen kamyonet, bina sakinlerine kısa süreli şok yaşattı.

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Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde meydana geldi. 06 DP 6659 plakalı araç sürücüsü virajı alamayarak yolun karşısında bulunan apartmana çarparak apartman boşluğuna dik şekilde düştü.

Kaza sonrasında gürültüye uyanan apartman sakinleri durumu 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsünü çıkartarak ambulansla Atatürk Devler Hastanesine kaldırdı. Kanlar içinde kalan sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gürültüye uyandıklarını ifade eden apartman sakini Necmi Yılmaz, “Ben yan blokta oturuyorum gürültüye uyandık. Nasıl oldu nasıl gelişti bilmiyoruz. Bir fren izi de yok. Arkadaşı kabinden çıkarttık. Konuşuyordu şuuru yerindeydi. Ambulans ekipleri geldi. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

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