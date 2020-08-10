Masterchef Furkan yaşı kaç Furkan Yalçın instagram halleri bambaşka

Masterchef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna giren son isim Furkan Yalçın oldu. Yaptığı pasta ile şefleri mest eden Yalçın adının yazdığı beyaz önlüğü giydi ve eleme turları geçti. Peki 20 yaşında pastacılık yapan Furkan Yalçın kimdir, aslen nereli, instagram hesabı ve pozları haberimizde.

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Masterchef Türkiye 2020'nin ana kadrosuna girecek olan 16 kişiden 1'de zorlu elemelerden geçen ve adının yazılı olduğu önlüğü giymeye hak kazanan yarışmacı Furkan Yalçın oldu. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen uzun yıllardır mutfakta olan ve pastacılık alanında rotasını çizen Furkan Yalçın şimdiden yarışmanın favori isimleri arasına girdi.

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığınıve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler. MasterChef Furkan Yalçın final turunda ilk 16 arasına girebilmek için verdiği mücadeleyi kazandı ve ana kadroya girdi.