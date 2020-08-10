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Galatasaray'da Mario Götze harekatı! İşte teklif edilecek rakam

Galatasaray, yarın masaya oturacağı Mario Götze'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklifte bulunacak.

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Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi transfer listesine aldı.

Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray yarın Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar Alman yıldıza yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek" ifadelerini kullandı.

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