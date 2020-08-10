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Masterchef Özgül Çoşar nereli yaşı kaç işte Masterchef Özgül'ün eşi

TV8'in sevilen ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması Masterchef 2020 başladı. Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren isimlerden biri de Özgül Çoşar oldu. Peki Özgül Çoşar kimdir, yaşı kaç aslen nereli? Pasta şefi olan Özgül Çoşar'ın eşi Emrullah Çoşar kimdir? İşte Masterchef Özgül'ün eşi ve 2 çocuğu...

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Masterchef Türkiye 2020 heyecanı başladı. 16 kişilik Masterchef ana kadrosuna giren isimlerden biri de eleme haftası boyunca hep ilk 3'e girmeyi başaran pasta şefi Özgül Çoşar oldu. 36 yaşındaki Özgül Çoşar Masterchef'in 16 kişilik kadrosuna giren 3. kişi oldu. Peki hep iddialı sözleri ve yaptığı başarılı yemekler ile dikkatleri üzerine çeken Özgül Çoşar kimdir, yaşı kaç? Eşi Emrullah Çoşar ve iki çocuğu kimdir? İşte Masterchef Özgül hakkında merak edilenler....

MasterChef kadrosuna katılan Özgül Coşar gıda mühendisi. 36 yaşında ve evli olan Özgül, 2 çocuk sahibi. Pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitiren yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Özgül Coşar, bir önceki turda Mehmet şef ile Somer şef'ten evet oyu alarak final turuna yükselmişti.

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