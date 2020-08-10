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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PAOK oldu

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Yunanistan takımı PAOK ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelenin tarihi 25 Ağustos ya da 26 Ağustos olarak belirlendi.

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Süper Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor’un aldığı Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından onanmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

Siyah-beyazlıların ilk rakibi bugün çekilen kura ile belli oldu. Beşiktaş, Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşti. Eşleşme 25 ya da 26 Ağustos’ta tek maç üzerinden, PAOK'un sahasında, seyircisiz olarak oynanacak.

Beşiktaş turu geçerse gruplara kalmak için 3. Ön Eleme Turu (tek maç) ve ardından da Play-off (çift maç) turu oynayacak. 

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