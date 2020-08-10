Beyrut'taki yıkıcı patlama! Adalet Bakanı Marie-Claude Najem istifa etti

Beyrut'taki yıkıcı patlamadan sonra istifalar art arda gelmeye başladı. Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najem görevi bıraktığını duyurdu.

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Najem, patlama sonrası görevi bırakan üçüncü bakan oldu. Dün, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa ettiklerini duyurmuştu.

Protestoları gerekçe gösterdi

Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najem, Beyrut'taki patlama ve onu takiben meydana gelen protestolar gerekçesiyle istifasını sunduğunu açıkladı.

Aynı nedenlerle beş milletvekili de hafta sonu yasamadaki görevlerinden ayrılma kararı aldıklarını bildirmişti.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı.

Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.