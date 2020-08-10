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Bakan Albayrak 'Kimse merak etmesin' deyip gelişmeyi paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." açıklaması yaptı.

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Bakan Albayrak sosyal medya hesabından, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi grafiğini paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.

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