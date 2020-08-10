Bakan Albayrak 'Kimse merak etmesin' deyip gelişmeyi paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." açıklaması yaptı.Abone ol
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi grafiğini paylaştı.
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.
İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020
Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.💪 https://t.co/rPbpl6ZG6y pic.twitter.com/y8VwU7dooD
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