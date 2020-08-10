Şırnak emniyetinden terörün finans kaynağına büyük darbe

ŞIRNAK İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışma sonucunda 4 kilogram kokain olmak üzere, uyuşturucu maddesi, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 3-9 Ağustos tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve silaha ait 3 adet şarjör, 69 adet fişek, 5 kilo 974,43 gram metamfetamin maddesi, 4 kilo 801,35 gram eroin maddesi, 6,99 gram esrar maddesi, 33 adet ekstasy, 200 paket kaçak sigara, 9 kilogram kaçak tütün, 2 adet cep telefonu, 360 adet cep telefonu aksesuarı, 15 adet güneş gözlüğü, bin 760 lira para ele geçirilmiş; 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik (MTSA) olayı tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçlarından gözaltına alınarak ilgili birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise kaçakçılık suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtilerek, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.