Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model

Nörobilim ve çocuk gelişimi uzmanı Mirhat Tekin Brusk, İstanbul Maltepe'de yaşıtlarına paralel gelişim göstermeyen bireyler için eğitim modeli geliştirdi.

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Nörobilim ve çocuk gelişimi uzmanı Mirhat Tekin Brusk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuşma, özbakım, psikomotor ve günlük yaşam becerileri yaşına paralel gelişim göstermeyen bireylerin gelişim geriliğini gidermek veya en aza indirmek için bir eğitim modeli yazdığını anlattı.

Modelinin aynı anda tüm beyin alanlarına müdahale ettiğini ve bireyin tüm gelişim alanlarını hedef aldığını belirten Brusk, bu modelle özel gereksinimli bireye ihtiyacı olduğu kadar eğitim verildiğinin altını çizdi.

Son 20 yıldır özel eğitimde ve özellikle konuşma bozuklukları alanında ciddi bir artış olduğuna dikkati çeken Brusk, "Bu alanda araştırma yapmak, üretmek benim için adeta zorunlu bir hal olmuştu." dedi.

Büyük başarı sağlandı

Brusk, Maltepe'de özel gereksinimli çocuklar için açtığı özel okulda yerli ve yabancı çok sayıda öğrenciye geliştirdiği model üzerinden eğitim verildiğini ve büyük başarı sağladıklarını sözlerine ekledi.