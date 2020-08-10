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HABER /  POLİTİKA

İstanbul'da HDP ilçe binasını taşlayan kişi yakalandı! Gerekçesi enteresan

HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı binası camlarını taşla kıran Savaş A. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli Savaş A.'nın, parti yöneticileri tarafından binaya alınmadığı için camları kırdığını söylediği öğrenildi.

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İstanbul'da HDP Bakırköy ilçe binasının camları gece saat 04:00 sıralarında taşlanarak kırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Savaş A.'yı kısa sürede gözaltına alındı.

Binaya alınmayınca camları indirdi

Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan Savaş A.'nın HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda tanınan biri olduğu ve parti yöneticileri tarafından binaya alınmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.  

'Görevli memura mukavemetten' gözaltına alınmış

Şüphelinin 20 Temmuz günü de HDP'nin Kadıköy'de gerçekleştirdiği, '5. Yılında Suruç İçin Adalet' etkinliğine katıldığı ve 'görevli memura mukavemet" suçundan gözaltına alındığı belirlendi.

HDP'li yöneticilerin şikayetçi olduğu Savaş A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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