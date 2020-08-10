BIST 1.067
DOLAR 7,31
EURO 8,61
ALTIN 478,05
HABER /  YEREL

İnternetten üzerinden hasarlı araç dolandırıcılığı şüphelisine hapis istemi

Anadolu Ajansı

ADANA'da hasarlı araç satışı bahanesiyle bir kişiyi 11 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık M.Y'yle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli M.Y. hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur A.H'nin oto kaporta tamiri işi yaptığı ve internet sitesinde M.Y'ye ait hasarlı bir otomobil ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, M.Y. adına verilen banka hesabına, hasarlı araç için 11 bin lira gönderdiği aktarılan iddianamede, buna karşın aracın teslim edilmediği ve M.Y'nin iletişimi kestiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık M.Y. ise ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık M.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak 'Kimse merak etmesin' deyip gelişmeyi paylaştı
Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında flaş açıklama
Yunanistan'da 'Oruç Reis' telaşı Miçotakis konseyi acil topladı
Süleyman Soylu: Yarın Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Ali Babacan'dan ekonomi salvoları! Hükümet değişmeden düzelmez!
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Walison Fonseca yaşı kaç nereli hangi filmlerde oynadı?
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı
Gelişim geriliği gösteren çocuklar için özel model
Muharrem İnce’ye köylülerinden tam destek
İstanbul'da HDP ilçe binasını taşlayan kişi yakalandı! Gerekçesi enteresan
Masterchef Emir kim yaşı kaç Emir Elidemir'in anne ve babası kimdir?
Yorumlar