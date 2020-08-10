Merkez Bankası repo ihalesi açmadı! 'Örtülü faiz artışı' olarak yorumlandı

Merkez Bankası (TCMB) Cuma gününden sonra bugün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı ve sıkılaştırma adımlarına devam etti. Uzmanlar bu durumu 'örtülü faiz artışı' olarak tanımlıyor.

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Merkez Bankası piyasaya daha yüksek faizle Türk Lirası vererek dolaşımdaki Türk Lirası miktarındaki artışı azaltmayı böylece TL'yi döviz karşısında değerli kılmayı amaçlıyor.

Reuters'te yer alan habere göre TCMB’nin haftalık repo fonlaması gerçekleştirmemesinin ardından piyasa yapıcı bankalara tanınan fonlama hakların yarıya indirilmesi bugün devreye girecek; böylece yüzde 7.34’e kadar gerileyen fonlama maliyeti Cuma günü yükseldiği yüzde 8.08 seviyesinden bugün daha da artacak.

Politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde

TCMB’nin halihazırda politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Ancak banka piyasayı politika faizinin 150 puan altına kadar fonlama enstrümanlara sahip. Salgın döneminde başlayan bu fonlamalarla TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonalma maliyeti yüzde 8.08’e yükseltti.

'Yüzde 9’un da üzerine çıkacak' beklentisi

Piyasada gecelik faiz TCMB’nin koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75’te oluşurken, ortalama fonlama maliyeti de bankacıların hesaplamalarına göre haftanın ilerleyen günlerinde yüzde 9’un da üzerine çıkacak.