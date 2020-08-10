BIST 1.067
DOLAR 7,31
EURO 8,61
ALTIN 478,05
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası repo ihalesi açmadı! 'Örtülü faiz artışı' olarak yorumlandı

Merkez Bankası (TCMB) Cuma gününden sonra bugün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı ve sıkılaştırma adımlarına devam etti. Uzmanlar bu durumu 'örtülü faiz artışı' olarak tanımlıyor.

Abone ol

Merkez Bankası piyasaya daha yüksek faizle Türk Lirası vererek dolaşımdaki Türk Lirası miktarındaki artışı azaltmayı böylece TL'yi döviz karşısında değerli kılmayı amaçlıyor.

Reuters'te yer alan habere göre TCMB’nin haftalık repo fonlaması gerçekleştirmemesinin ardından piyasa yapıcı bankalara tanınan fonlama hakların yarıya indirilmesi bugün devreye girecek; böylece yüzde 7.34’e kadar gerileyen fonlama maliyeti Cuma günü yükseldiği yüzde 8.08 seviyesinden bugün daha da artacak.

Politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde

TCMB’nin halihazırda politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Ancak banka piyasayı politika faizinin 150 puan altına kadar fonlama enstrümanlara sahip. Salgın döneminde başlayan bu fonlamalarla TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonalma maliyeti yüzde 8.08’e yükseltti.

'Yüzde 9’un da üzerine çıkacak' beklentisi

Piyasada gecelik faiz TCMB’nin koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75’te oluşurken, ortalama fonlama maliyeti de bankacıların hesaplamalarına göre haftanın ilerleyen günlerinde yüzde 9’un da üzerine çıkacak. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ORC'nin son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İki parti baraj altında kalıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı adrese teslim ilan olay olmuştu
ABD koronavirüs aşısı artarsa dünyayla paylaşacak! Sağlık Bakanı açıkladı
Bakan Albayrak 'Kimse merak etmesin' deyip gelişmeyi paylaştı
Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında flaş açıklama
Yunanistan'da 'Oruç Reis' telaşı Miçotakis konseyi acil topladı
Süleyman Soylu: Yarın Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bu yana 474 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İstanbul'da değnekçi operasyonu: 20 gözaltı
Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu
Masterchef Emir kim yaşı kaç Emir Elidemir'in anne ve babası kimdir?
THKP-C'li teröristin adı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir sokağa verildi
Masterchef Esra Tokelli yaşı kaç aslen nereli Yemekteyiz şampiyonu olmuş
Yorumlar