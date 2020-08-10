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Ali Babacan erken seçim için tarih verdi! 'Hala toparlayabileceklerini sanıyorlar'

Ekonomiyle ilgili karamsar bir tablo çizen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugünkü hükümet hala işleri toparlayabileceğini zannediyor" deyip erken seçim beklediği tarihi açıkladı...

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023'ten önce erken seçim olacağını iddia etti. Fox TV canlı yayınında konuşan Ali Babacan, 2023'e kadar Türkiye ekonomisinin ve siyasi zeminin dayanmasının zor olduğunu öne süren Babacan, "2023'e kadar idare etmesi çok zor... Türkiye'nin şartları kötüleşerek bir süre daha devam edeceğini maalesef ve muhtemelen 2021 ya da 2022 yılında artık seçimin kaçınılmaz olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Erken seçim iddialarıyla ilgili de konuşan Ali Babacan şöyle konuştu:

Ne ekonomik yapı, ne sosyoloji ne siyaset dayanamaz!

- Seçimle ilgili 2023 deniyor ama 2023'e kadar Türkiye'nin ne ekonomik yapısı ne sosyolojisi, ne siyasi zemini dayanmaz açıkcası yani bu çok zorlama olur.

- 2023'e kadar idare etmesi çok zor ama özellikle dünyadaki bu eksi faizleri de baz aldığımızda Türkiye'nin şartları kötüleşerek bir süre daha devam edeceğini maalesef ve muhtemelen 2021 ya da 2022 yılında artık seçimin kaçınılmaz olacağını tahmin ediyoruz.

Bahçeli'nin Akşener'e 'eve dön' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ‘Evine dön' çağrısını değerlendiren Babacan "Bugünkü hükümet hala işleri toparlayabileceğini zannediyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Bugünkü hükümet hala işleri toparlayabileceğini zannediyor" ve önünde de yaklaşık 3 yıllık bir dönemin olduğunu varsayıyor bütün bu toparlama için. Benim tahminim bir süre daha, Türkiye'yi toparlayabilir miyiz diye bir arayış içinde olabilirler."

"Bir yandan da tabi siyasetin ülkeyi yönetme boyutu vardır, bir de ayak oyunları, senaryolar, tiyatrolar vardır. Açıkcası bir o tarafıyla hiç ilgilenmiyoruz Deva Partisi olarak, teşkilatlanmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 61 ilimizde kurucu heyet oluşturduk."

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