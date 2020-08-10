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ABD koronavirüs aşısı artarsa dünyayla paylaşacak! Sağlık Bakanı açıkladı

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD'de üretilecek herhangi bir koronavirüs (Covid-19) aşısının Washington'un ihtiyaçları karşılandıktan sonra dünyayla paylaşılacağını açıkladı.

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Tayvan'a yaptığı ziyarette konuşan ABD'li Bakan Azar, "Önceliğimiz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı güvenli ve işe yarar aşı geliştirip ABD'de kullanım için yeterli sayıda üretmek" diye konuştu.

Bakan Azar, ABD'nin ihtiyacı karşılandıktan sonra dünyaya eşit bir şekilde aşının dağıtılması için çalışacaklarını söyledi.

20'si insan testleri aşamasında

Dünyada 200'den fazla Covid-19 aşı geliştirme projesi bulunuyor. Çalışmaların 20'si insanlar üzerinde test aşamasına başladı. 

ABD'de 5 milyonda fazla Covid-19 vakası bulunuyor. Virüs sebebiyle 165 bin kişi hayatını kaybetti.

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