Aynı anda iki düşman birden saldıracak! Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Koronavirüs belasıyla uğraşan insanlık, sonbaharla birlikte pandeminin kardeşi sayılabilecek griple uğraşacak. Uzmanlara göre grip aşısı göz ardı edilmemeli, Ekim-Kasım aylarında yaptırılmalı.

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Tatil beldelerindeki yoğunluk sebebiyle koronavirüsü vaka sayısının tekrar yükselişe geçmesi endişeleri artırdı. Okulların açılacak olması ve sonbahar aylarında grip vakalarında beklenen artış ise tabloyu daha da endişe verici bir noktaya getirdi. Eylül-Ekim aylarına dikkat çeken uzmanlar koronavirüs ve grip bulgularının birbirine yakın olması nedeniyle vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor ve grip aşısı yaptırmanın önemine vurgu yapıyor.

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Covid-19 pandemisi sürecinde neden grip aşısı yapılması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.

Grip ile koronavirüsü ayırt etmek oldukça zor

Sonbahar, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde kendini gösteren grip, her yıl 5 milyon kişiyi etkisi altına alıyor ve 650 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Gribin belirtileri ise Çin'den dünyaya yayılan, şu ana kadar yaklaşık 19 milyon insanın yakalandığı, 700 bin insanın öldüğü Covid-19 ile neredeyse aynı ve ayırt etmek çok zor. Ateş ,titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, halsizlik, ishal ve kusma her ikisinde de görülen belirtiler.

Aynı anda iki düşman kapıda

Grip ve Covid -19 için riskli grupların da hemen hemen aynı olduğunu beliten uzmanlar, Covid -19'a yakalanan hastaların aynı anda grip virüsüne de yakalanabileceğini söylüyor. Bunun da aynı anda iki düşmanla savaşmak anlamına geldiğini belirten uzmanlar grip aşısının önemine vurgu çekiyor.

Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ile içeriği hazırlanan grip aşısının Ekim-Kasım aylarında yapılmasını öneriyor. Aşı yaptırmayan kişilerin ise Mart ayının sonuna kadar aşılanabileceğine dikkat çekiyor ve aşının koruyuculuğunun yaklaşık 6-8 ay sürdüğünü vurguluyor.

​Grip aşısının sadece enfeksiyon riskini azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda enfekte olanlarda hastalığın şiddetini de azalttığını belirten aile hekimleri, aşının faydalarını şu şekilde açıklıyor:

"Bu sayede Covid-19 ve griple aynı anda savaşmanız halinde size avantaj sağlayacak, hem de grip daha hafif bir seyir süreceğinden, hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarına olan başvuruları azaltacak yani sağlık sistemine binen yükü hafifleyecektir. Tabi grip nedenli sağlık kuruluşlarına olan ziyaretlerin azalması sağlık kuruluşlarından kaynaklanacak bulaş riskini de azaltacaktır.

​Grip kimler için yüksek risk içeriyor?

*5 yaşından küçük çocuklar,

*65 yaş ve üstü yetişkinler,

*Sağlık çalışanları,

*Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

*Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

*Astımı olanlar,

*Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

*Kalp hastalığı

*Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

*Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),

*Böbrek hastalıkları,

*Karaciğer hastalıkları olanlar,

*Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

*Aşırı obezitesi olan kişiler