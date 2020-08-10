Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2020

Halkbank çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere yeni personeller alacağını duyurmuş ve 18 merkezde sınav yapmıştı. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Halkbank personel alımı sınav sonuçlarıyla ilgili yeni bilgiler…

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Halkbank personel alım sınavı, 8 Ağustos tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon'da kurulan merkezlerde gerçekleştirildi. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihte…

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 12 Ağustos'a kadar yapılacağı biliniyor. Sınav sonuçlarının 12 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.