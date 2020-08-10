Son dakika Türkiye'den Akdeniz'de hamle üstüne hamle! Bir Navtex daha ilan edildi

YUNANİSTAN ile Mısır'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı deniz yetki anlaşması sonrası Türkiye'den Akdeniz'de hamle üstüne hamleler geliyor. Türkiye, bu sabah duyurduğu Navtex'in üzerine yeni bir Navtex daha yayınladı.

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Yayınlanan yeni Navtex'te "Türk bayraklı Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler tarafından Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası hukuka uygun olarak Türk kıta sahanlığında sismik çalışmalar icra edilmektedir" denildi.

Türkiye, sabah saatlerin de bir Navtex ilan ettiğini duyurarak, Oruç Reis gemisini sondaj çalışmaları için yola çıkarmıştı.

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, yeni haftada Akdeniz'de atış eğitimleri gerçekleştirecek. Türk gemilerinin Akdeniz'deki sondaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sözde anlaşmaya tepkisini şöyle dile getirmişti: "Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar."