Köln'ün yeni sezon formasında cami silueti kullanıldı

Bundesliga ekiplerinden Köl'ün yeni sezon deplasman forması tanıtıldı. Formada katedralin yanı sıra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı.

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Kulübün internet sayfasında yer alan açıklamada, Köln takımının 2020-2021 sezonunda deplasmandaki maçlara geleneksel kırmızı formayla çıkacağı belirtildi.

Kırmızının çeşitli tonlarının bulunduğu formaya Köln’ün siluetinin de işlendiği ifade edildi. Açıklamada, siluette yalnızca Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali değil, Köln Camisi’nin de yer aldığına dikkat çekildi.