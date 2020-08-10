Malatya depremi sonrası Şanlıurfa’da dev obruk! Köylüler şokta
ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki Malatya depremi sonrası oluşan dev obruk görenleri şaşkına çevirdi.
Şanlıurfa’da Malatya depremi sonrası tarla ortasında oluşan dev obruk görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre, İlhami Bilgin, tarlada sulama yaparken bir anda suyun dev bir çukura yöneldiğini fark etti.
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Çiftçi Bilgin, çukura doğru yöneldiğinde ise karşısında dev bir obruğu gördüğünü dile getirdi. Korktuğunu ve köydeki akrabalarına bilgi verdiğini aktaran Bilgin, daha sonra obruğun geçmişte kullanılan yeraltı sulama kanallarına ait 4 ile 6 metre derinliğindeki havalandırma sistemi olduğunu öğrendiğini söyledi.
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2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde oluşan obruğun incelenmesi için çiftçiler, gerekli başvuruyu yapacaklarını belirtti.
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