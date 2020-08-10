Malatya depremi sonrası Şanlıurfa’da dev obruk! Köylüler şokta

Çiftçi Bilgin, çukura doğru yöneldiğinde ise karşısında dev bir obruğu gördüğünü dile getirdi. Korktuğunu ve köydeki akrabalarına bilgi verdiğini aktaran Bilgin, daha sonra obruğun geçmişte kullanılan yeraltı sulama kanallarına ait 4 ile 6 metre derinliğindeki havalandırma sistemi olduğunu öğrendiğini söyledi.