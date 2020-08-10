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Ağrı'da husumetli iki aile karşılaştı sokak kan gölüne döndü

Demirören Haber Ajansı

AĞRI'da husumetli aile sokak ortasında birbirine girdi. Taş ve sopaların konuştuğu kavgada 9 kişi hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Doğubayazıt'ın İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin üyeleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taş ve sopa darbeleriyle 9 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralananlar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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