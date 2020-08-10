Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal takipçilerinden bakın ne istedi alkışlık hamle
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, anne olmaya sayılı günler kaldığı sıralarda sosyal medya takipçilerinden bir istekte bulundu. Kobal, isteğiyle herkesin takdirini kazandı.
4 yıl önce Cunda Adası'nda Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Bir kız annesi olacak olan Kobal, hamileliğini gözlerden uzak, oldukça sağlıklı beslenerek geçirmeye ise özen gösteriyor.
Tüm hayranları ise Sinem Kobal'ın hamile halini merak ederken gözler sosyal medya paylaşımlarına çevrildi. Kobal, doğum gününe 4 gün kala anlamlı bir istekte bulundu. Kobal, doğum günü hediyesi yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.
Sinem Kobal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"14 Ağustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim ... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım...''
''Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. .. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."