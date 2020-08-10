Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal takipçilerinden bakın ne istedi alkışlık hamle

Sinem Kobal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"14 Ağustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim ... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım...''