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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Yeni korona yasakları ve okulların açılış tarihi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesinin son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler ve okulların açılış tarihi olacak...

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Koronoavirüs vakalarındaki hızlı artış tüm uyarılara rağmen sürerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da toplandı. Toplantıda tatil ve bayramın etkisiyle artan yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler konuşulacak.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Yeni bir sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü yasağın gündemde olmadığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı.

Okulların açılış tarihi de konuşulacak

Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde yapılan toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak.

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