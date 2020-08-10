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Mike Tyson'dan gövde gösterisi! Köpek balığıyla ringe çıktı

Efsane boksör Mike Tyson bu kez köpek balığıyla mücadele etti. Üç raunt sürecek karşılaşmanın ilk raundu için dalış yapan Tyson, köpek balığını burnuna vurduğu darbeyle uyuttu. Tyson son rauntta korumasız bir şekilde 50 metre dalacak...

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Son zamanlarda ringlere yeniden döneceğinin sinyallerini vererek boksseverleri heyecanlandıran efsane boksör Mike Tyson, ringlerden önce yeteneklerini su altında denedi. Belgesel kanalı Discovery Channel’ın ‘Shark Week’ kuşağındaki ‘Tyson vs Jaws’ (Tyson köpek balığına karşı) adlı belgeselde Mike Tyson, köpek balıklarının arasına daldı.

İlk raunt olarak gösterilen bölümde Mike Tyson, köpek balıkları ile dolu bir suya kafes dalışı yaptı. Zor anlar yaşayan Mike Tyson, köpek balığını burnuna vurarak uyutmayı başardı. Oldukça gergin olduğu gözlenen Mike Tyson, yaşadığı deneyimi “Hiç rahat değildim. Ölmekten korktum. Ama korkularınızı yenmenin en iyi yolu onların üzerine gitmektir” cümleleriyle anlattı.

İkinci ve üçüncü rauntlar nefes kesecek

Belgeselin ikinci raundunda Mike Tyson, köpek balıkları ile dolu bir okyanusa kafesle dalacak. Mike Tyson, bu bölümde yanına yaklaşan köpek balıklarını kendisinden uzaklaştırmaya çalışacak. Üçüncü rauntta ise kafessiz bir şekilde 50 metreye dalış yapacak.

Mike Tyson, yaşadığı gerilimli anları resmi Twitter hesabından kısaca şöyle paylaştı:

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