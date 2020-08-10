Koronavirüs bulaşı ile ilgili kritik açıklama: Burun, göz ve ağızdan çok daha tehlikeli

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, maske kullanımında özellikle burnun kapatılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve “Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda" dedi.

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Koronavirüse karşı koruma sağlayan maske için önemli bir uyarı geldi. Maskenin burnu kapatacak şekilde takılması gerektiğini ifade eden Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, "Maske kullanımında özellikle burun kısmını kapatmaya çok dikkat etmeliyiz. Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda. Korunma konusunda önemli olan nokta, maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmamasıdır.

Vatandaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeliler. Sıcak havaların da etkisiyle maskenin burun kısmını gevşetmek hatalı bir davranış. Maske takarken burnumuzu mutlaka kapatmamız, özellikle diğer insanlarla yakın temas halindeyken çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.