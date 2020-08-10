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Ebubekir Sofuoğlu'nun 'çok kan dökülecek sözlerine Ak Parti'den sert tepki

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı paylaşımda "Çok kan dökülecek" ifadesini kullandı. Sofuoğlu'na AK Parti kurucularından Ayşe Böhürler tepki gösterdi.

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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “kan dökülecek” mesajıyla tepki çekti.

Milat Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sofuoğlu, “4 ve 45. maddede ‘çocuk aile tarafından baskı görüyorsa ailesinin elinden alınır’ diye bir ifade var. Cinsel yönelim kendiliğinden oluşmuyor, medyayla; iletişim araçlarıyla, televizyon dizileriyle, reklamlarla, sosyal medyayla çocukları teşvik edip özendiriyorlar. Mesela çocuk henüz 12-13 yaşındayken ’Ben cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağım’ dediğinde aile buna karşı çıkarsa 4 ve 45. maddeye göre devlet çocuğu ailenin elinden alıp cinsiyet değiştirme ameliyatını da SGK’ya ücretsiz yaptırabilir” ifadelerini kullandı.

Ebubekir Sofuoğlu’nun Milat Gazetesi’ndeki demecini sosyal medyada “Bu metin çok kan dökecek” mesajıyla paylaşması dikkat çekti.

Sofuoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çok okudum, kafa patlattım. Bu lanet sözleşme kan dökülecek gizli tuzaklarla dolu. Sözleşmenin tamamını, DİKKATLE okuduğunuzda bunu anlıyorsunuz İstanbul Sözleşmesini OKUMADIĞINIZI SİZ BİLİYORSUNUZ. Bari bu metni okuyun NASIL UYARAYIM ARTIK BİLMİYORUM BU METİN ÇOK KAN DÖKECEK

Ak Parti kurucusu Ayşe Böhürler'den tepki 

Ebubekir Sofuoğlu’nun sözlerine AK Parti Kurucusu Ayşe Böhürler’den tepki geldi.

Ayşe Böhürler “Hocam ne demek bu! Siz üniversitede sosyoloji hocasınız... Bunlar nasıl ifadeler, siz akademisyen olarak bilgiye, fikir ayrılığına böyle mi bakıyorsunuz? Makul olanı, konuşarak bir yere gelmeyi teşvik etmek yerine neden böyle yazıyorsunuz” diye karşılık verdi.

İşte o mesaj:

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