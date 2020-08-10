Ekipler harekete geçti! Pınar Gültekin cinayetini Ceren'in ifadeleri aydınlatacak
MUĞLA'da Pınar Gültekin’in vahşice öldürüldüğü cinayetle flaş gelişme yaşandı. Gültekin’in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Pınar’ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü arkadaşı Ceren’in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını açıkladı.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda varilin içinde üzerine beton dökülmüş vaziyette bulunmuştu.
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz’e Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını açıkladı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiklerini ve dilekçe sonrasında soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Epözdemir, "Dilekçemiz sonrasında kamera kayıtlarının detaylı incelendiğini öğrendik. Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, şüpheliye ait telefonun cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.
Avukat Epözdemir "Davaya müdahil olduktan sonra Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Pınar kaybolduktan sonra ifade verdiğini öğrendik. Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde Ceren'le Pınar birlikte görülüyorlar. Ailenin Ceren'le ilgili beyanları ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Ceren'in yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu talebimizin savcılık tarafından olumlu değerlendirileceğini düşünüyoruz" dedi.