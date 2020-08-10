Ekipler harekete geçti! Pınar Gültekin cinayetini Ceren'in ifadeleri aydınlatacak

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiklerini ve dilekçe sonrasında soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Epözdemir, "Dilekçemiz sonrasında kamera kayıtlarının detaylı incelendiğini öğrendik. Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, şüpheliye ait telefonun cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.