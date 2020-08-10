Mine Tugay bikinili fotoğrafıyla dakikalar içinde rekor beğeni aldı işte o yaz pozu
En son Kanal D'de Zalim İstanbul dizisinde rol alan Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu ile dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
Kanal D'nin favori dizilerinden biri olan Zalim İstanbul'un final yapmasıyla hayatında değişikliğe giderek saçlarını boyatan ardından eski rengini dönen Mine Tugay, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla olay oldu.
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Dizisi final yaptıktan sonra kendini tatile atan Mine Tugay kırmızı bikinisiyle denizden çıktığı anları Instagram'da paylaştı.
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Denizden çıkarken çekilmiş karesini Instagram hesabından ‘Yaz’ notuyla paylaşan 42 yaşındaki oyuncunun bu karesi olay oldu.
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Kırmızı bikinisinin üstünün göründüğü kareye dakikalar içerisinde 120 bini aşan beğeni geldi.
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