Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu

2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürleri çekildi. İki voleybol liginin ilk hafta file mücadeleleri şöyle olacak:Abone ol
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 13 Eylül – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 28 Kasım 2020 – 06 Mart 2021 tarihleri arasında oynanacakken Sultanlar Ligi'nde ise 1. Devre karşılaşmaları 12 Eylül – 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 22 Kasım 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
İki lig fikstürlerinde ilk haftalar şöyle oldu:
AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadeleleri
Haliliye Belediyespor-Altekma
Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor
Arkasspor-Galatasaray
Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol
Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası
Spor Toto-Solhanspor
Sultanlar Ligi ilk hafta mücadeleleri
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray
Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt
Karayolları-VakıfBank
Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Çan Gençlik Kalespor-İlbank
PTT-Kuzeyboru