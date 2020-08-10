BIST 1.071
DOLAR 7,33
EURO 8,63
ALTIN 479,21
HABER /  SPOR

Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu

Demirören Haber Ajansı

2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürleri çekildi. İki voleybol liginin ilk hafta file mücadeleleri şöyle olacak:

Abone ol

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 13 Eylül – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 28 Kasım 2020 – 06 Mart 2021 tarihleri arasında oynanacakken Sultanlar Ligi'nde ise 1. Devre karşılaşmaları 12 Eylül –  17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 22 Kasım 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İki lig fikstürlerinde ilk haftalar şöyle oldu:

AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadeleleri

Haliliye Belediyespor-Altekma

Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor

Arkasspor-Galatasaray

Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol

Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası

Spor Toto-Solhanspor

Sultanlar Ligi ilk hafta mücadeleleri

Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt

Karayolları-VakıfBank

Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Çan Gençlik Kalespor-İlbank

PTT-Kuzeyboru

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul’daki otobüs kazasında ilk rapor! Otobüs şoförü kusurlu bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Türkiye'den Akdeniz'de hamle üstüne hamle! Bir Navtex daha ilan edildi
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı adrese teslim ilan olay olmuştu
ABD koronavirüs aşısı artarsa dünyayla paylaşacak! Sağlık Bakanı açıkladı
Bakan Albayrak 'Kimse merak etmesin' deyip gelişmeyi paylaştı
Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında flaş açıklama
Yunanistan'da 'Oruç Reis' telaşı Miçotakis konseyi acil topladı
ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan'da dördüncü istifa Maliye Bakanı da görevi bıraktı
Mike Tyson'dan gövde gösterisi! Köpek balığıyla ringe çıktı
Ebubekir Sofuoğlu'nun 'çok kan dökülecek sözlerine Ak Parti'den sert tepki
Türk otellerinde turistlere koronavirüs testleri ücretsiz! Rusya Büyükelçiliği açıkladı
Koronavirüs bulaşı ile ilgili kritik açıklama: Burun, göz ve ağızdan çok daha tehlikeli
Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2020
Yorumlar