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Uğur Uçar 1 yıl daha Medipol Başakşehir formasını terletecek

Medipol Başakşehir kulübü, Uğur Uçar ile 1 yıl daha sözleşme uzattığını camiayla paylaştı.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar’ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Savunmada görev yapan 33 yaşındaki Uğur Uçar, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyor.

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