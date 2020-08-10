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Konya için korkutan uyarı! Böyle giderse koronalılara ambulans yetiştiremeyiz

KONYA normalleşme sürecinde koronavirüs vakalarının en hızlı arttığı şehirlerin başında geliyor. Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, "Kentte vaka artışı bu hızla devam ederse 112 sağlık çalışanları vakalara yetişemez” dedi.

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Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, normalleşme sürecinin ardından kentteki koronavirüs vaka sayıları artışına ilişkin çok çarpıcı tespitlerde ve uyarılarda bulundu. “Bayramda yaşanan görüntülerin etkisini 1 hafta sonra görmeye başlayacağız" diyen Eyüp Çetin, "Kentte vaka artışı bu hızla devam ederse 112 sağlık çalışanları vakalara yetişemez” ifadelerini kullandı. 

Kurallara uyulmadığı takdirde vakaların her geçen gün artacağını dile getiren Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, "Kentimizde corona virüs vaka sayıları son günlerde ciddi bir artış eğiliminde. Kurban Bayramı'nın etkilerini de bu hafta sonu itibariyle görmeye başlayacağız. Eğer vaka sayıları bu hızla yükselmeye devam ederse 112 sağlık çalışanları vakalara yetişemez" diye konuştu.

Korona ile böyle mücadele edemeyiz

Vaka artışlarından dolayı birçok sağlık çalışanının endişe duyduğunu belirten Çetin şöyle konuştu: "Konya’daki sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz gerçekten çok yoruldu. Hastalığa yakalanan çok arkadaşımız var. Her vatandaş gibi doktorlar olarak bizler de endişeliyiz. Geçen gün bir pazara gittim. Satıcının da alıcının da maskesi çenesinin altında. Denetimlerin bir gün değil, her gün yapılması gerekir. Cezai yaptırımların olması lazım. Korona ile böyle mücadele edemeyiz.

Ortopedi doktorları korona tedavisi yapıyor!

Bazı doktorların emekliliğe ayrılmak istediğini aktaran Çetin "Özellikle enfeksiyon, göğüs hastalıkları ve dahiliye doktorları emekliye ayrıldı. İstifa ve emekliliğe ayrılmak ilk 3 ay yasaklanmıştı. Bu yasak kalkınca, insanlar haklarını kullanmaya başladı. Ortopedi doktorlarından korona vakasına bakanlar, nöbet tutanlar var. Buna rağmen şu an Konya’da bir doktor açığı yok." şeklinde konuştu. 

Düğünlere, asker eğlencelerine sınır getirin

Konya'da hala kurallara uymadan toplu organizasyonların yapıldığına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin sözlerini şöyle bitirdi: "Emin olunabilir ki, maske kişiyi hastalığa karşı yüzde yüz koruyor. Konya’da hala düğünler, asker uğurlamaları ve diğer toplu organizasyonlar yapılıyor. Bu gibi toplu alanlarda insanların sosyal mesafe kuralına uyabilmesi mümkün gözükmüyor. Bugün için yasaklar durmuş olabilir ama bunlara da bir sınırın getirilmesi gerekir."

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