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Kanserden hayatını kaybeden Emre Gönlüşen'e son görev

İhlas Haber Ajansı

Kanser hastalığından hayatını kaybeden NTV eski spor spikeri Emre Gönlüşen, Adana'da toprağa verildi.

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Spor spikeri olan Adanalı Emre Gönlüşen (42), uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığa yenik düşerek spor camiasını yasa boğmuştu. Gönlüşen’in cenazesi Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Öte yandan Gönlüşen'in tabutunun üzerine bazı Adanaspor taraftarları atkı ve forma koydu.

Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra kent protokolü, çalışma arkadaşları, ailesi, Adanaspor taraftarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

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