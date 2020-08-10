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Sivas'ta polis memuru tartıştığı uzman çavuşu vurdu!

SİVAS'ta, otomobilleriyle hareket halindeyken polis memuru ile piyade uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce otomobilden inen polis memuru, uzman çavuşu ve kardeşini vurdu.

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Ankara'da görev yapan polis memuru A.T. ve piyade uzman çavuş İ.S. otomobilleriyle hareket halinde oldukları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma A.T., İ.S. ve kardeşi M.S.'nin otomobillerden inmesi üzerine kavgaya dönüştü.

A.T. tabancayla, İ.S.'yi kasığından, M.S.'yi ise sol baldırından vurdu. İki kardeş kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobillerdeki her iki tarafın yakınları da büyük şok yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı İ.S. ve kardeşi M.S., Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uzman çavuş İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde bekleyen ve kavga sırasında tişörtünün yırtıldığı gözlenen polis memuru A.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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