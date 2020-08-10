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Samsun'da kanseri yenen genci Karadeniz yuttu!

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da denize giren Mertcan Yanık (17) Karadeniz'in azgın sularında gözden kayboldu. Talihsiz gencin amcası, '2 sene önce kan kanserini yenmişti... Ne yazık ki böyle bir durum yaşandı.' diyerek üzgünlüğünü ifade etti.

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Çarşamba ilçesi Costal Sahili'nde, dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren Mertcan Yanık, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Paniğe kapılan arkadaşları, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine sahile gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mertcan Yanık’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler dün gün boyu sürdürdüğü çalışmada bir ize rastlayamadı.

Hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmesinin ardından, bu sabah saatlerinde sahile gelen ekipler yeniden çalışmaya başladı. Kayıp gencin amcası Yahya Yanık, "Mertcan 2 sene önce kan kanserini yenmişti. 70-75 kilo civarına çıkmıştı, durumu çok iyiydi. Ama ne yazık ki böyle bir durum yaşandı. Ölüm hepimiz için var, hepimizin gideceği yer orası. Üzgünüz" dedi.

Arama çalışmalarını gözyaşları içinde takip eden baba Hasan Yanık ise, bir an olsun çalışmaların başından ayrılmadı.

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