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Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar? Yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları

Altında yükseliş durmuyor. Saat 16:0 itibariyle altının gramı 477 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 782 TL, yarım altın bin 564 TL, tam altın 3 bin 67 TL, Cumhuriyet altını ise 3 bin 156 liraya yükseldi...

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Altın haftaya yine yükselişle başladı. Son haftalarda rekor seviyeye çıkan altın fiyatları, yatırımcısının da yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, an be an altın fiyatlarını takibe başladı. Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altının fiyatı nereye kadar çıktı? İşte saat 16:00 itibariyle altın fiyatları... 

Çeyrek altın kaç lira oldu?

Düğün mevsiminde fiyatı en çok takip edilen çeyrek altın fiyatları oluyor. Saat 16:00 itibariyle çeyrek altın satış fiyatı, 782 lira. Ancak kuyumcularda bu fiyat 820 liraya kadar çıkıyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 775 lira...

Yarım altın kaç lira oldu?

10 Ağustos saat 16:0 itibariyle yarım altın fiyatları da belli oldu. Yarım altının satış fiyatı bin 565 lira iken alış fiyatı bin 551 lira oldu. Kapalıçarşı'da yatım altın satış fiyatı ise bin 632.20 liraya oldu. Yarım altın alış fiyatı ise bin 564.40 lira.

Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini gören Cumhuriyet Altını, yeni haftanın ilk günü saat 16:0 itibariyle 3 bin 156 lira olarak fiyatlandı. Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3 bin 156 lira. Kuyumcularda ise Cumhuriyet altınının fiyatı 3 bin 242.50 liradan satılıyor. 

Altın fiyatları nasıl geriler?

Pandemiye karşı açıklanan ekonomik paketlerin sona ermesi durumunda altın fiyatlarının gerileyebileceğini öngören İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Yeni paketler çıkarılmazsa yatırımlardaki teminatları altın ile karşılama durumu oluşabilir. Bu da altın fiyatlarının bir miktar gerilemesine neden olur. Bu seviyenin de ons için 1.950 dolar olması beklenebilir. Daha fazla düşü için aşının bulunması gibi gelişmelerin olması gerekiyor. Bunun için de bir zaman söylemek çok zor.” dedi.

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