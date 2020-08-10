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HABER /  DÜNYA

Lübnan'da hükümet istifasını sundu

Anadolu Ajansı

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti

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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, hükümetin istifasını sunduğunu duyurdu. 

Bakan Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu söyledi.

Hassan, Başbakan'ın istifaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceğini aktardı. 

Başkent Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlamanın ardından son günlerde bazı bakanların istifa ettiğine işaret eden Sağlık Bakanı, söz konusu kararın facianın doğurduğu baskı karşısında alındığını belirtti.

Lübnan'da son dönemde yaşanan ekonomik kriz kaynaklı protesto dalgasının ardından geçen hafta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük facia, ülkede yeni bir toplumsal öfke dalgasına ve protestolara yol açmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. 

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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