Lübnan'da bu kez istifa patlaması! 5 bakandan sonra başbakan da istifa etti

LÜBNAN'dan arka arkaya son dakika istifa haberleri geliyor. 5 bakanın istifa etmesinin ardından Başbakan Hasan Diyab da istifasını verdi.

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Beyrut'un yarısını yok eden patlama sonrasında önce kabinenin yarısı gitti, ardından hükümetin başı olan Başbakan Hasan Diyab istifa etti. Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan hükümetinin istifasını sunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, kabine toplantısı sonrası "Başbakan cumhurbaşkanlığına giderek istifa eden bütün bakanların listesini verecek" dedi.

Lübnan'dan ajanslara bugün arka arkaya son dakika haberleri düştü.

Bugün istifasını sunan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'ın ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni ve Sağlık Bakanı da istifa etti. İstifasını veren bakan sayısı 5'e yükseldi.

İstifa eden bakanlar

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti. Bugün istifalarını veren bakanlar ise şunlar:

*Maliye Bakanı Gazi Vezni

*Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed,

*Çevre Bakanı Damianos Kattar

*Adalet Bakanı Mari Kloud Necm

*Sağlık Bakanı Hamad Hassan