BIST 1.076
DOLAR 7,28
EURO 8,57
ALTIN 477,65
HABER /  DÜNYA

Lübnan'da bu kez istifa patlaması! 5 bakandan sonra başbakan da istifa etti

LÜBNAN'dan arka arkaya son dakika istifa haberleri geliyor. 5 bakanın istifa etmesinin ardından Başbakan Hasan Diyab da istifasını verdi.

Abone ol

Beyrut'un yarısını yok eden patlama sonrasında önce kabinenin yarısı gitti, ardından hükümetin başı olan Başbakan Hasan Diyab istifa etti. Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan hükümetinin istifasını sunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, kabine toplantısı sonrası "Başbakan cumhurbaşkanlığına giderek istifa eden bütün bakanların listesini verecek" dedi.

Lübnan'dan ajanslara bugün arka arkaya son dakika haberleri düştü. 
Bugün istifasını sunan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'ın ardından Maliye Bakanı Gazi Vezni ve Sağlık Bakanı da istifa etti. İstifasını veren bakan sayısı 5'e yükseldi. 

İstifa eden bakanlar

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti. Bugün istifalarını veren bakanlar ise şunlar:

*Maliye Bakanı Gazi Vezni
*Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed,
*Çevre Bakanı Damianos Kattar
*Adalet Bakanı Mari Kloud Necm
*Sağlık Bakanı Hamad Hassan

BEYRUT'TA NE OLMUŞTU

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada en az 200 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi. Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Beyrut fena karıştı! Göstericiler bakanlık binalarını bastı! 490 kişi yaralandı 1 polis öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dehşet verici olayın adresi Ordu! Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı
Ebubekir Sofuoğlu'nun 'çok kan dökülecek sözlerine Ak Parti'den sert tepki
Son dakika Türkiye'den Akdeniz'de hamle üstüne hamle! Bir Navtex daha ilan edildi
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı adrese teslim ilan olay olmuştu
ABD koronavirüs aşısı artarsa dünyayla paylaşacak! Sağlık Bakanı açıkladı
Bakan Albayrak 'Kimse merak etmesin' deyip gelişmeyi paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Valilik duyurdu! Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı
Uğur Uçar 1 yıl daha Medipol Başakşehir formasını terletecek
Konya için korkutan uyarı! Böyle giderse koronalılara ambulans yetiştiremeyiz
6G için Günay Kore tarih verdi 50 kat daha hızlı internet hizmeti
Lazio kesenin ağzını açtı! Veda Muriqi'ye 20 milyon Euro
Lise nakil işlemleri 2020 nasıl yapılır? Lise kayıt için gerekli belgeler neler?
Yorumlar 9 yorum