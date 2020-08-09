Beyrut fena karıştı! Göstericiler bakanlık binalarını bastı! 490 kişi yaralandı 1 polis öldü
LÜBNAN'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin öldüğü patlamadan dört gün sonra halk sokaklara indi. 4 bakanlık binasına baskın düzenleyen protestocularla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. 490 kişi yaralandı, 1 polis hayatını kaybetti. Askeri konvoyların geldiği Beyrut'ta genel durum kademeli bir şekilde sakinleşti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen binlerce kişi yönetim karşıtı protestolara devam ediyor. Protestocular, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı binalarını bastıktan sonra Çevre Bakanlığı’na ve en son Enerji Bakanlığı’na girdi. Lübnan ordusu göstericileri ilk olarak Dışişleri Bakanlığı binasından çıkarmayı başardı. Ordunun bakanlığın bulunduğu bölgeye takviye kuvvet yollamasıyla protestocuların sayısında azalma yaşandı.
Lübnan merkezli El Manar televizyonunun aktardığı bilgiye göre başkent Beyrut’ta gerçekleşen hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında yaklaşık olarak 490 kişi yaralandı.
Beyrut'ta durum kademeli olarak sakinleşti
Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar sonrasında Beyrut’un merkezindeki durum, kademeli olarak sakinleşti.
Beyrut’un merkez bölgesi, bazı binaları ateşe veren ve Şehit Meydanı’nda kamyon yakan gösterici gruplarının yarattığı kargaşa sonucu ciddi zarar görmüş durumda. Kamuya ait ve özel birçok tesis olaylarda zarar gördü.