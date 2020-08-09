Beyrut fena karıştı! Göstericiler bakanlık binalarını bastı! 490 kişi yaralandı 1 polis öldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen binlerce kişi yönetim karşıtı protestolara devam ediyor. Protestocular, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı binalarını bastıktan sonra Çevre Bakanlığı’na ve en son Enerji Bakanlığı’na girdi. Lübnan ordusu göstericileri ilk olarak Dışişleri Bakanlığı binasından çıkarmayı başardı. Ordunun bakanlığın bulunduğu bölgeye takviye kuvvet yollamasıyla protestocuların sayısında azalma yaşandı.