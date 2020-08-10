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Koronavirüs vaka sayısında 65 yaş detayı! Fahrettin Koca 10 Ağustos'u açıkladı

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TÜRKİYE'de bugünkü koronavirüs vaka sayısında yine artış var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika twiti ile vaka sayılarını duyurdu.

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artışı sürüyor. Bugün 62 bin 219 test yapıldı. Yeni tespit edilen vaka sayısı 1.193 oldu. Tek iyi haber iyileşen hasta sayısındaki artış oldu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından koronavirüs vaka tablosunu "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın' diyerek paylaştı.

65 yaş vakanın en çok olduğu 2 il
Koca'nın paylaşımında 60 yaş üstü detayı dikkat çekti. Bakan Koca, "60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" dedi. 

Dünkü vaka sayısı kaçtı?

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