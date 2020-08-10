Koronayı yendi Türkiye'ye koştu! Antalya'ya Rus turist akını başladı

Turizm kenti Antalya’ya ilk Rus uçağının gece yarısı 519 yolcusuyla inmesinin ardından aralıklarla uçaklar inmeye devam etti. Rus şarkıları ve dans gösterileriyle karşılanan binlerce turist, kayıt gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir günde kente Rusya’nın farklı kentlerinden 70 uçakta, 23 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında Rusya ile durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibariyle de Antalya, Dalaman ve Bodrum'a başladı.