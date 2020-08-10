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Yunanistan ordudaki izinleri iptal etti! Acil kodlu Oruç Reis toplantısı

TÜRKİYE - Yunanistan hattında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin Navtex ilan etmesinin ardından Yunanistan acil koduyla toplanıyor. Ordu da izinler iptal edilirken Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bir son dakika açıklaması yaptı.

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Türkiye'nin 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak yeni Navtex ilanı Yunanistan'ın sinirlerini iyice bozdu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan "Yunanistan şantajı kabul etmeyecektir. Egemenlik haklarını koruyacaktır" açıklaması geldi. 

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma çalışmaları yürütecek olan Oruç Reis gemisinin Antalya'dan demir alması ile birlikte Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi de acil toplantıya çağrıldı. AFP'nin devlet televizyonu ERT'den aktardığına göre üst düzey bir bakan, donanmanın Oruç Reis'in hareketlerini izlediğini söyledi. "Siyasi ve operasyonel açıdan tamamen hazırız" diyen bakan, "Donanmanın büyük bölümü gerekli yerlere konuşlandırılmak üzere hazır" ifadesini kullandı.

Ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildi.

Yunan Army Voice gazetesine göre ise Yunanistan ordusu, Türkiye'nin Rodos ve Meis adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları üzerine alarm verdiğini duyurarak ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Oruç Reis 

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Twitter gündeminde ilk sıraya "Oruç Reis" etiketi yerleşti. Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesindeki bilgilere göre sismik araştırma yapacak olan Oruç Reis'e, Ataman ve Cengiz Han gemileri de eşlik ederken sondaj faaliyetlerinin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren bölgede yapılacağı açıklanmıştı.

Navtex nedir?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi. NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında da mesaj veriliyor. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de NAVTEX üzerinden, yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak söz konusu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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