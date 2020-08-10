Türkiye IMF mi gidiyor? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin son günlerde dile getirdiği IMF iddialarına cevap verdi. Erdoğan, IMF kapılarını kapattıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin son günlerde yüksek sesle getirdiği IMF iddialarına cevap verdi.

Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, döviz piyasasındaki hareketlilik sonrası muhalefetin gündeme getirdiği iddialarla ilgili "Boşuna avcunuzu ovuşturmayın" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın o sözleri;

Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Engelli aylığını 25 liradan 851 liraya yükselttik. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredileri 45 liradan 550 liraya çıkarttık. Şimdi harç felan böyle bir şey yok. Şimdi biz öğrencilerimize burslarıyla kredileriyle destek oluyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Her alanda bu rakamları çeşitlendirmek mümkün.

"Her mücadeleden başarılı çıktık"

Ülkemizin 2013 yılından beri ardı ardına yaşadığı her saldırı ile birlikte korunma yöntemlerimizi geliştirdik. Girdiğimiz her mücadeleden başarılı çıktık. Türkiye'nin yükselen yıldızından rahatsız olanlar üzerimize geldiler. Başka ülkelerden talep edilmeyen şartlar bizden istendi. Ülkemiz son yıllarda uyguladığı politikalarla pazar ve ürün çeşitliliğini arttırdı. Küresel belirsizliklere rağmen ihracatta 80 milyar doların üzerine çıkarak bir rekora imza attık. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndü. Bu bizim için güçlü bir patikaydı ama İnşallah bunu caddeye dönüştüreceğiz. Kur saldırıların etkisiyle %24'e çıkan Merkez Bankası politika faizi %8.25 seviyesine indi. Hamdolsun daha da düşecek İnşallah. Çünkü bütün arzumuz isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin. Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde %4.5 gibi yüksek bir performans sergiledi. G7 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. Eğer kur atakları ile tüm araçlarımızla mücadele etmeseydik, enflasyonu bugünkü seviyesine getirebilirmiydik. Türkiye ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil."