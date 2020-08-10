Hazal Kaya makyajsız hali! Sıfır makyaj halini yayınladı yer yerinden oynadı

Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur adlı kitap filme uyarlanmaya hazırlanırken Hazal Kaya'nın başrolde olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde kadrosu giderek netleşirken, Hazal Kayaa da sosyal medyayı sallıyor. Sıfır makyajlı halini paylaşan ünlü sanatçı gündeme oturdu.