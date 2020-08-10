Hazal Kaya makyajsız hali! Sıfır makyaj halini yayınladı yer yerinden oynadı
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı, beğeniler ardı sıra geldi.
Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur adlı kitap filme uyarlanmaya hazırlanırken Hazal Kaya'nın başrolde olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde kadrosu giderek netleşirken, Hazal Kayaa da sosyal medyayı sallıyor. Sıfır makyajlı halini paylaşan ünlü sanatçı gündeme oturdu.
Günlük hayatında oldukça doğallıktan yana olan Hazal Kaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Sıfır makyaj bir halini paylaşan Kaya, duru güzelliğiyle beğenileri kaptı.
Instagram'da takipçilerinin oldukça yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Hazal Kaya'ya arkadaşları tarafından da birçok yorum yapıldı.
Kaya, makyajsız haliyle yarım milyona yakın beğeni alırken, övgü dolu yorumlardan biri Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den geldi.