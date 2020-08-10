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Erdoğan: Yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke olmadığını söyleyerek yeni başarı hikayesi yazacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızından rahatsız olanların her seferinde daha sinsi daha riyakar bir şekilde Türkiye'nin üzerine geldiğini söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke olmadığını ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin salgın sonrasında yeni bir başarı hikayesi yazacağını söyleyerek 2002'den bugüne çeşitli konularda yaşanan ilerlemeye ilişkin grafik paylaştı.

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