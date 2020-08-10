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Milli Savunma Bakanlığından Oruç Reis açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan 'MTA Oruç Reis' araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri (TSK) tarafından refakat ve koruma sağlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" denildi.

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