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İstanbul'da Filyasyon Kurulları Toplantısı yapıldı

İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul il ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısı yapıldı. Vali Yerlikaya, kuralların pozitif vakaların izole takiplerini yaptığını duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısına başkanlık etti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız. Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor. Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor." ifadelerini kullandı.

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