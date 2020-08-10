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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği rakam belli oldu

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak gibi hem tecrübeli hem de ligi bilen isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de son hedef bir başka tecrübeli yıldız Jose Sosa...

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Bir yandan harcama limitini artırmaya çalışan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isim ise Jose Sosa... Arjantinli yıldızın Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdi.Bordo-Mavililer sözleşmesini uzatmak istediği kaptan Sosa'ya son olarak 1.7 milyon Euro teklif etmişti. Arjantinli yıldızın menajeri Flavio Bilardo ise oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Fenerbahçe'nin Sosa için 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmayı düşünmediği ve 1+1 yıllık sözleşme yapmak istediği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jose Sosa ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. 

TRT Spor'un haberine göre; Jose Sosa, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. Önümüzdeki günlerde Jose Sosa'nın menajeri ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelecek.

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