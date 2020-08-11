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Erdoğan'ın o sözlerine Babacan'dan cevap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili eleştirilerine cevap verdi. Babacan, Türkiye'de IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim olduğunu ileri sürdü.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

Twitter'dan ekonominin herkesin sorunu olduğunu ve ders vermediklerini, ülkenin düze çıkması için çözüm önerileri sunduklarını belirten Babacan, partisinin ekonomik programını paylaştı. 

Erdoğan'ın IMF ile ilgili tespitlerine katıldığını söyleyen Babacan, ekonomi yönetimini teslim ettiğinde Türkiye'nin IMF'e borç verebilecek bir güçte olduğunu; ancak bugün ülkede IBAN vererek halkan yardım isteyen bir yönetim bulunduğunu ileri sürdü.

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